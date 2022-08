F1 Manager 2022 est disponible sur PC et consoles pour les personnes ayant précommandé

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

Le vroom vroom derrière les scènes







Les vacances d'été arrivent à leur fin, et avec la rentrée revient la Formule 1. C'est donc bientôt que F1 Manager sera disponible à tous les joueurs, mais il est déjà disponible pour les joueurs ayant précommandé le jeu.Frontier Developments accueille les joueurs dans le célèbre Paddock de la F1. Ce jeu de simulation est sous licence officielle et se vante d'être le plus précis et réalistes des jeux de ce genre. Dans le rôle de directeur d'équipe, il faudra trouver un équilibre entre le succès dans les championnats mais aussi les objectifs à long terme pour s'imposer toujours comme une force en F1. Le jeu s'adapte en fonction du niveau du joueur, avec un système d'assistance optionnel qui l'accompagne pendant sa première course. Chaque instant, chaque décision va impacter les championnats, vos coureurs, et votre équipe.Avant le 30 août, le jeu sera soldé de 10% sur le prix initial de 54,99€.