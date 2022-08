Publié le Vendredi 26 août 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Plein de récompenses pour les joueurs

Aujourd'hui, le jeu mobile MLA (Mobile Legends : Adventure) fête ses trois ans, et les développeurs lancent donc des événements spéciaux pour les joueurs.Le jeu a connu un succès fulgurant depuis son lancement. Ce jeu mobile met l'accent sur la progression dans le scénario, car le jeu unit des aspects d'AFK (away from keyboard) et de JRPG, avec un fort scénario et des personnages attachants. L'intrigue du jeu est aussi développée à travers les dialogues entre les personnages et les cinématiques. Le gameplay est principalement composé de gameplay, mais le jeu comporte des quêtes stratégiques mineures et de l'exploration de donjon. À l'occasion du 3éme anniversaire du jeu, l'événement Fête de l'île va être lancé, avec la plus grande vague de bonus de l'histoire du jeu, avec des packs de Diamants et des Parchemins d'Invocation Premium entre autres. Les nouveaux joueurs pourront recevoir jusqu'à 150 cartes gratuites la première semaine.