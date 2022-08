(TEST) Hell Pie (PC, PS4&5, Xbox One&Series, Switch)

Publié le Jeudi 25 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Cauchemar en cuisine (mais en bien)

Ça y est: on a perdu Ambre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et bien, on l'a perdue dans la bataille face à la beauferie, face aux blagues lourdes et crados. Gardez-la dans vos pensées...Parce que non seulement Ambre a bien aimé Hell Pie avec son humour... spécial, mais en plus elle a trouvé Nate, le personnage principal, plutôt mignon. Petit problème, Nate est le démon du mauvais goût. Qu'elle l'ait trouvé mignon, ça me dépasse. Mais l'heure n'est pas à écouter mon avis. L'heure est à découvrir comment ce jeu a séduit Ambre.