C'est la rentrée avec Prime Gaming

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Que donne notre cher Jeff

Assassin's Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth : Shadow of Mordor GOTY Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law : Death Mask Collector's Edition

Le mois de septembre approche à grands pas, et avec lui, la rentrée pour certains, le retour au travail pour d'autres... Bref, la fin des vacances. Mais ça ne veut pas dire que le mois de septembre est tout négatif: on a toujours les jeux du mois disponibles avec Prime Gaming. Sans plus tarder, découvrez ce qui vous attend le mois prochain si vous êtes abonné.Et les jeux ne seront pas la seule chose offerte. Comme d'habitude, du contenu sera à récupérer pendant tout le mois de septembre, sur des jeux tels que Fall Guys, Roblox, Destiny 2 ou encore Call Of Duty Vanguard / Warzone. Pour plus d'informations et de précisions, consulter le site officiel ici.