The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me annoncÃ© avec un trailer

Publié le Vendredi 26 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Le diable s'habille en Prada

Supermassive Games et Bandai Namco nous présentent le prochain opus de leur The Dark Picture Anthology, The Devil in Me. On incarnera donc un groupe de reporters piégés dans un hôtel macabre, forcés à jouer aux jeux et à résoudre les énigmes tordues du propriétaire sadique. On nous promet des améliorations sur les anciens titres : un système d'inventaire, plus d'intéractions avec l'environnement ou encore une plus longue durée de vie.Le jeu sortira le 18 novembre sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il reste encore quelques mois à attendre, donc.