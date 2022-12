Idée Cadeau : The Key, Evasions à la prison Strongwall

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De chez Haba

The Key, Evasions à la prison Strongwall



Evasions spectaculaires à la prison Strongwall ! Trois voleurs incarcérés lors des précédentes missions The Key sont en cavale ! Comment cela a-t-il pu se produire ? Dans l’affaire la plus corsée de la série The Key, les joueurs se creusent les méninges. En plus d’un super flair de détective, ils devront mener une enquête approfondie et combiner intelligemment tous les indices sur les modes d’évasion, les chariots de blanchisserie, les planques et les appartenances aux gangs. La bonne combinaison de chiffres est la clé qui leur permettra de remettre ces trois dangereux chefs de gang derrière les barreaux. Attention : ce n’est pas forcément le détective le plus rapide qui gagne, mais le plus efficace !

l’affaire la plus épineuse de la série THE KEY pour enquêteurs experts

un jeu d'enquête en simultané avec une variante « solo »

un jeu dont on ne se lasse pas, grâce à un niveau de complexité élevé et à différentes combinaisons possibles

vérification originale de la solution avec des clés

Niveau expert

9 scénarios disponibles

Avis : Jouable jusqu'à 4 joueurs, mais aussi en solo via une variante plutôt bienvenue, ce jeu d'enquête devrait vous donner du fil à retordre. Vous allez devoir les retrouver en suivant les indices. Et c'est loin d'être simple ! Sur les parties à plusieurs, chaque joueur joue en même temps, mais chacun l'un contre l'autre. Le but n'est pas forcément de résoudre l'affaire le plus rapidement, mais le mieux. La série a déjà fait ses preuves et offre, ici, un nouveau jeu avec un bon challenge. Une bonne idée cadeau à partager en famille ou avec ses amis. En tout cas, on adhère pleinement.HabaPrix généralement constaté : 29,99 €Recommandation GamAlive : 14+