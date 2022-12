The Super Mario Bros Movie : découvrez la bande-annonce !

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 11:23:00 par Cedric Gasperini

It's a me me

Mario revient au cinéma, dans un fik d'animation cette fois-ci, réalisé par le studio Illumination, à qui l'on doit Moi, moche et méchant ou encore Tous en scène.The Super Mario Bros Movie reprend le scénario classique des jeux : Un gros salopard libidineux kidnappe une princessemais n'a pas le temps de la violer avant que ne débarque son prince charmant moustachu pour la libérer, accompagné de son frère moustachu aussi, tous deux en salopette et casquette, qu'on croirait plutôt sorti du club gay "Fucking Red & Green Boys" que d'un conte de fées.On y retrouvera, en v.o., Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans le rôle de Princess Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad et Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong. Autant vous dire que la v.o. sera à privilégier parce qu'on risque de se retrouver avec Kev Adams, Squeezie et Elie Semoun en vf...