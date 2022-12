Idée Cadeau : Olémains ! 2

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Peau de lapin, la maîtresse en... ?

Olémains ! 2



Voici le Tome 2 des lapins les plus déjantés du game.

Des gages encore plus fous : pour décrire... tout en décorant son sapin de Noël imaginaire, ou en criant « remets ton pantalon tout de suite ! » entre chaque carte !

- 9 nouveaux thèmes et 1106 mots à faire deviner : décrire, mimer, compléter ces duos de chocs, retrouver les plus grands tubes des artistes et bien sûr finir les paroles de chansons.

Et toujours, un univers coloré et sympathique pour jouer entre amis mais aussi en famille.

Olémain 2 - Comment ça marche

1 minute pour deviner le plus de mots possible, 9 thèmes sympathiques et déjantés, et des gages pour corser les épreuves !

Contenu : 1 plateau de jeu ; 9 pions ; 558 cartes et 1106 mots à faire deviner ; 42 cartes gages.



Avis : Toujours aussi délirant, le jeu Olémains revient avec de nouveaux thèmes, de nouveaux mots à faire devenir, de nouveaux gages... Le premier opus était vraiment fun, celui-ci est dans la continuité. C'est toujours aussi déjanté. L'autre avantage du jeu est qu'on peut y jouer à 4, mais aussi à bien plus. Testé avec 12 joueurs, ça passe aussi très bien (il faut juste avoir la place pour tout ce beau monde autour de la table). Allez, disons qu'à 8 c'est idéal. Mais en tout cas, il faut être un chiffre pair. En tout cas, c'est idéal pour pleurer de rire. Quand il s'agit de mimer ou de chanter, on arrive souvent à du grand n'importe quoi. On a aussi eu l'impression que cet opus était plus accessible aux jeunes que le premier, avec peut-être moins de références purement adultes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un de ces jeux de carte parfait pour ambiancer la soirée entre amis ou en famille. La variété d'action, doublée des gages qui tombent au fil de la partie, permettent de renouveler le jeu à chaque tour et d'éviter la lassitude. Une réussite, encore cette fois.KyhuPrix généralement constaté : 29,99 €Recommandation GamAlive : 14+