(TEST) Arkanoid Eternal Battle (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir en barre

Le genre casse-briques me renvoie à l'époque douceureuse où je passais mon temps libre sur mon Amstrad CPC 464. J'y ai passé des heures à me familiariser avec toutes sortes de jeux, dont un casse-brique. Ce n'était pas Arkanoid et j'avoue n'y avoir jamais joué non plus sur borne d'arcade, mais c'était l'un de ces clones qui ont pullulé depuis des années.Aujourd'hui, j'en garde un certain goût pour péter des trucs, y compris des murs.Mais sinon, Arkanoid Eternal Battle, c'est bien.