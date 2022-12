Scrap Riders sort début janvier

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vieux motard que jamais

Scrap Riders est un Beat'em up signé Microids, développé par studio espagnol Games for Tutti, et qui sortira sur PC et Nintendo Switch. Initialement prévu en septembre, le jeu a été repoussé. On sait désormais qu'il sortira le 9 janvier 2023.Vous y incarnez Rast, un contrebandier membre du gang de motards Scrap Riders, dans un monde post-apocalyptique violent, dirigé par les grandes corporations. Des plaines désolées aux grandes villes, vous allez jouer des poings et latter un tas d'ennemis dans l'espoir de survivre.Le jeu s'inspire des classiques des années 80 et 90 et promet une aventure délirante et humoristique..Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.