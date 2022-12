EDENGATE: The Edge of Life est sorti sur Xbox

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quelqu'un a une corde ?

Déjà disponible sur PC et PS4 depuis quelques jours, EDENGATE: The Edge of Life est aussi disponible sur Xbox One, au prix de 6,99 € seulement.Pour rappel, le jeu est inspiré par les événéments liés à la pandémie de Covid-19. Le jeu traite de la peur, de l'isolement et de l'incertitude face au futur. Vous allez incarner Mia, une jeune biologiste qui se réveille dans un hôpital abandonné. Elle ne se souvient de rien et est seule. Le monde semble vide. Elle va donc tenter de trouver des réponses à ses questions.Rien de tel qu'une petite dépression avant les fêtes.