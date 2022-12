- Wavetale : un jeu vidéo en mer ouverte

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'aventure mouillée

Vous connaissiez les jeux en monde ouverft ? Et bien Wavetale se présente comme un jeu en mer ouverte ! Ce jeu d'action-aventure vous entraîne dans l'archipel de Strandville. Vous allez y incarner Sigrid, une jeune fille adolescente qui vit sur une île avec sa grand-mère.Sigrid a une ombre apprivoisée qui lui permet de marcher sur l'eau et de découvrir des secrets cachés dans ces terres sauvages, mais aussi combattre les créatures marines.Le jeu sort sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch le 11 décembre, et sur Xbox One et Xbox Series 2 jours après.