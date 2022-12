Paramount + lance son offre VOD aujourd'hui

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Intéressant ?

A l'instar de Disney + ou Netlfix, pouor ne citer qu'eux, Paramount débarque avec Paramount +, une nouvelle chaîne SVOD dès aujourd'hui.Au menu, des films et des programmes provenant des labels et studios de Paramount, notamment SHOWTIME, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures et Smithsonian Channel.Quant aux programmes, on citera pêle-mêle Tulsa King, la nouvelle série avec Stallone, 1883, le préquel de Yellowstone avec Harrison Ford, Halo, Mayor of Kingstown, Star Trek, American Gigolo, The First Lady, Le Parrain, Mission Impossible, Indiana Jones, Le Grand Bleu, Transformers et j'en passe.Prix mensuel : 7,99 €. Prix annuel, 79,90 €.