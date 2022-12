- Découvrez toutes les offres de Prime Gaming de Décembre

Publié le Jeudi 1 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quake aux olives

Quake

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Nous voilà en décembre. Et tous les abonnés à Amazon Prime vont recevoir leur nouveau petit cadeau mensuel, avec, au menu, de nombreux jeux à se mettre sous la dent. Ou plutôt, sous la main.Cela dit, si vous voulez jouer avec les dents, ça vous regarde.Voilà les jeux qu'Amazon Prime Gaming offre en décembre :Et bien évidemment, en plus de ça, pendant tout le mois des contenus seront offerts aux utilisateurs, sur des jeux comme FIFA 23, Apex Legends, Madden 23, Fall Guys, Valorant.