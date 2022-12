- Pokémon : une nouvelle série animée annoncée

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle génération

The Pokémon Company a annoncé une nouvelle série animée Pokémon. Et quand on dit "nouvelle", c'est vraiment nouvelle : la série proposera de suivre deux nouveaux personnages, Liko et Roy, nouveaux venus dans l'univers Pokémon.La série sera lancée courant 2023 et mettra en vedette les Pokémon de la région de Paldea, Poussacha, Chochodile et Coiffeton, des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ainsi que le Pokémon légendaire Rayquaza sous sa forme chromatique.On n'en saura pas plus, mais on a une vidéo :