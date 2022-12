God of Rock : du combat et du rock

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et un god ?

God of Rock sortira le 18 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu est un mélange de combat et de musique. En gros, c'est un jeu de baston rythmique.12 personnages sont proposés. Bien entendu, chacun a son look mais aussi ses compétences spéciales, ses coups spéciaux, ses propres caractéristiques...Plus de 40 chansons originales sont à découvrir et à maîtriser en rythme. Enfin, 8 arènes de combat sont disponibles.Mode histoire, mode entraînement, éditeur de morceaux et multi en ligne ou en local sont à retrouver dans le jeu.