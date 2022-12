Arcana of Paradise -The Tower- un roguelike à base de cartes

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit deck pour la route ?

Arcana of Paradise -The Tower- est un jeu développé par Tasto Alpha et édité par Sheuiesha Games, prévu pour le 20 avril 2023 sur PC et Nintendo Switch. Ce petit jeu indépendant se présente comme un roguelike à base de cartes.Vous allez incarner une paire d'enfants aventuriers qui s'aventurent dans un donjon à la recherche de nourriture et de trésors. De nombreux monstres les y attendent. Les cartes de votre deck permettent d'augmenter les défenses ou de créer des combos d'attaque. Au fil de vos succès, de nouvelles cartes viendront améliorer votre deck.Le jeu est à découvrir en vidéo.