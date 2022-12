- Gray Zone en version finale sur PC

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'esclavagisme, c'est pas bien

Après plus d'une trentaine de mois en accès anticipé, Gray Zone vient enfin de sortir en version finale sur Steam . Le jeu est développé par Eastworks et est proposé au prix de 13,99 €. Il s'agit d'un jeu narratif mélangeant jeu de stratégie en temps réel, shoot'em up et jeu de rôle.Gray Zone raconte l'histoire d'un esclave qui va se rebeller contre ses maîtres, dans un monde futuriste. Vous devrez aussi explorer de nouveaux mondes pour en découvrir les richesses et, à la fin, réussir à faire tomber les gouvernants, corrompus et totalitaires.A (re)découvrir en vidéo :