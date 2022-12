- Metal Mutation, le 23 février sur Steam

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Cyberogue

Microids sortira via son label Microids Indies le jeu Metal Mutation le 23 février 2023 sur Steam. Développé par T0 Studio, le jeu est un mélange de roguelike, action et dungeon crawler, parce que des fois, on n'arrive pas à s'arrêter sur un seul genre alors que, entre nous, un roguelike est forcément un jeu d'action qui se passe dans un donjon,mais bon...Niveau univers, on est sur de l'anticipation, alors que les entreprises et la technologie ont pris le pouvoir. Cyberpunk, donc. Vous incarnez un cyborg, accompagné d'une IA, et allez poutrer des tonnes d'ennemis. Voilà voilà.Au fil de vos échecs, vous pourrez améliorer votre personnage et espérer aller un peu plus loin dans l'exploration du donjon. Le jeu sera jouable à 4 en coop.