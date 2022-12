- Potion Tycoon : un jeu, une démo

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Besoin d'une potion de virilité ?

Potion Tycoon est un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir construire et développer, au fur et à mesure de vos succès, votre boutique de magie.Il va vous falloir acheter des ingrédients pour fabriquer des potions, mais aussi faire de nouvelles recherches pour trouver des formules inédites. Vous pourrez aussi faire pousser vos propres plantes, vos champignons magiques...Dans un monde fantasy, les potions de soin, d'invocation, de force, d'invicibilité et j'en passe, seront très prisées...Le jeu est en démo sur Steam . Il sortira courant 2023.