- Digimon World : Next Order s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Attrapez-les tous !

Bandai Namco Entertainment Europe a mis en ligne une nouvelle vidéo de Digimon World : Next Order. Le jeu est attendu sur Nintendo Switch et PC le 22 février 2023.Cette bande-annonce permettra aux fans de redécouvrir les personnages emblématiques, de les voir se battre avec deux partenaires Digimon et explorer le monde. Le jeu permettra de gérer et agrandir la ville. Enfin, la possibilité d'Exe-évoluer pendant les combats permettra de proposer des Digimons plus forts.Les fans de Pokémon peuvent aussi y jeter un coup d'oeil et se dire "ah, ben ce serait pas mal si on avait ces trucs-là dans nos jeux aussi...". Mais naaaaaan, vous les aurez paaaaas.