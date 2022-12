(TEST) Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Publié le Lundi 19 décembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Zack à sapin

Le spécialiste des jeux de mots pourris en sous-titre, j'ai cité Vincent, a remis ça. Il faut dire que c'est aussi le spécialiste de la série Final Fantasy. Donc quand on mélange les deux, on a parfois (souvent) droit à des étincelles. Du genre qui mettent le feu à un site. A une guirlande. A un sapin.Enfin bref, Vincent a mis le feu.Et il n'a pas été plus convaincu que ça par ce remake...