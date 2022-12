Sand Land : Bandai Namco prépare la totale !

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Film, jeu...

Manga créé par Akira Toriyama, à qui l'on doit Dragon Ball et Dr Slump, Sand Land se déroule dans un monde désertique où l'eau est une denrée extrêmement rare et précieuse. Démons et humains cohabitent dans ces lieux éprouvants. Sand Land raconte l'histoire de Beelzebub, le prince des démons, et Rao, un shérif d’une petite ville, qui partent à la recherche du lac fantôme situé quelque part dans le désert.Bandai Namco vient de s'offrir la licence et prépare un film d'animation tiré du manga. Un jeu vidéo serait aussi dans les tuyaux.