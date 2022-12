Creature Lab : Devenez un savant fou !

Publié le Mercredi 21 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Déjà fait pour moi !

Creature Lab est un jeu dans lequel vous allez incarner un savant fou et mener des expériences sur... des humains. Bon, ok, on vous fait croire que ce sont en réalité des créatures monstrueuses pour que vous ayez moins mauvaise conscience, mais ne nous leurrons pas : il s'agit d'humains. Dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'enfant dans le lot, mais chacun ses petits fantasmes.Dans Creature Lab, vous allez faire des recherches, créer des potions de monstres, greffet des membres mutants sur vos cobayes et au final, lâcher vos créations dans la rue. Elles pourront vous ramener de nouveaux sujets d'expérience...Creature Lab sort le 19 janvier 2023. Le jeu, développé par Image Power SA, est actuellement en démo sur Steam Un kickstarter a été lancé pour une éventuelle adaptation sur consoles.