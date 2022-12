- Mission Impossible Dead Reckoning : Tom Cruise défie la mort

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jour, c'est elle qui va gagner...

Présentée comme "la plus grande cascade jamais créée pour un film", voici la nouvelle aventure de notre ami Tom Cruise, pour son prochain film Mission Impossible Dead Reckoning.Bon. Pas certain que ce soit réellement "la plus grande cascade de l'histoire du cinéma". Ça porte sujet à débat. Parce qu'il doit bien exister quelque part une cascade plus mortelle, plus dangereuse, plus terrifiante, comme par exemple faire écouter du Christophe Maé à un acteur.Mais bref.Ça reste quand même impressionnant. Tom a 60 balais, je vous le rappelle. Moi, à 60 balais, c'est charentaises et feu de cheminée. Pas chute libre en moto. Même à 50, tiens, j'irais pas faire le cake sur une rampe.Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 (le film sera en deux parties) sortira le 12 juillet en France.