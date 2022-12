- The Legend of Heroes: Trails into Reverie annoncé pour juillet

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça a le temps de changer

Plaion et NIS America ont annoncé la date de sortie du jeu The Legend of Heroes: Trails into Reverie. Il sortira le 7 juillet 2023. Autant dire qu'on a le temps d'un report ou deux d'ici-là. Le jeu est attendu sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et pour couronner le tout, une bande-annonce a été dévoilée.Dans le jeu, nous allons suivre trois personnages : le héros de guerre Rean Schwarzer, le libérateur Lloyd Bannings et le mystérieux homme masqué "C". Le joueur alternera entre les trois tout au long de l'aventure.Lloyd Bannings doit reprendre les armes pour défendre sa ville, Crossbell, en proie à une terrible menace. Rean Schwarzer, de l'académie de Thors, doit interrompre alors ses cours. Quand à "C", il semble revendiquer la ville-état...Le jeu sera proposé... en japonais sous-titré anglais.