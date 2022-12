- Final Fantasy Pixel Remaster arrive sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 20 décembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plein l'cube

La série Final Fantasy Pixel Remaster est une série de remastérisation en pixel art des jeux Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI, tous sortis sur PC uniquement pour le moment.Square Enix a annoncé qu'ils seront disponibles aussi sur PS4 et Nintendo Switch au printemps prochain. Aucune date de sortie précise n'a été donnée.Ils seront proposés soit titre par titre, soit en lot. Une version boîte est également prévue en édition limitée. Elle contiendra des produits dérivés, deux vinyles, un artbook et 8 figurines en pixel.