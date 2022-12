- Pirate’s Dynasty : Devenez Jack Sparrow à la place de Barbe Noire

Publié le Mercredi 21 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du rhum, des femmes et de la bière nom de Dieu !

Dans la grande série des Dynasty, jeux allemands qui vous permettent, au choix, d'incarner un chevalier qui deviendra roi, un cowboy qui deviendra une légende l'ouest, ou je ne sais encore quel grand destin familial (parce que Dynasty) à découvrir dans un monde particulier, voici venir le nouvel opus : Pirate's Dynasty.Il faudra, comme dans les autres jeux, bâtir votre légende familiale, mais cette fois-ci, sur les mers. Survie, construction de bases navales, de villes, mais aussi de navires, combats navals, le tout en solo ou en coop, et avec cette ambiance caribéenne faite de soleil, de rhum et de putes, le tout pour devenir, au choix, Barbe Noire, Barbe Rousse ou Barbe Bleue... euh... nan, ce dernier bâffrait ses épouses et ça n'a rien à voir.Quoique...Bref. Pirate's Dynasty, c'est sur PC et consoles et ça sort, si le grand crique ne vous croque pas avant, en 2023.