- Tinykin : la grosse mise à jour

Publié le Mercredi 21 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'occasion de reparler du jeu

Sorti fin août Tinykin vient de débarquer sur PC, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4 et 5 et Nintendo Switch dans une nouvelle version largement mise à jour. Pour rappel, il s'agit platformer 3D développé par Splashteam et édité par tinyBuild.Le jeu nous met dans les bottes de Milo, un explorateur cosmique réduit à la taille d'un pouce sur une terre abandonnée dans les années 90s et repeuplée par de tous petits êtres. Vous devrez donc trouver et utiliser les fameux Tinykins à votre avantage, faire la rencontre d'étranges personnages et explorer les villes cachées dans une maison pour y collectionner des objets à ajouter à votre musée.Ça sent la repompe de Pikmin. Ce qui ne veut pas dire, notez bien, que ce n'est pas un bon jeu.