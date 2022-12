- Risk of Rain Returns, le retour du roguelike

Publié le Mercredi 21 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et c'est tant mieux

Le roguelike Risk of Rain revient dans une version baptisée Returns en 2023. Au menu, un design revu, des graphismes améliorés, des fonctionnalités ajoutées, de nouveaux butins, de nouveaux personnages, un multijoueur retravaillé et du contenu issu de Risk of Rain 2.Votre vaisseau a échoué sur Petrichor V. Des créatures monstrueuses vont tout faire pour vous empêcher de rallumer les téléporteurs antiques répartis sur la planète dans le but de repartir d'ici. Vous allez devoir traverser 10 biomes différents... Des artefacts permettront de modifier la partie et 15 personnages, chacun avec ses capacités spéciales, sont à incarner, au choix.Bref. Un petit jeu bien sympatoche, à redécouvrir dans une version améliorée, sur PC, via Steam . Le jeu sortira aussi sur Switch.