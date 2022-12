Mortal Shell Complete Edition sort en boîte sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Shell, c'est pas un truc de pétrole, ça ?

Présenté comme un Souls-like, Mortal Shell est un jeu de type action-RPG sorti en 2020 sur PC, Xbox et PlayStation. Il vous emmène dans un monde post-apocalyptique où l'humanité s'est effondrée. Réveillé d'entre les morts par le "Père Noir", vous êtes envoyé en mission à travers les terres ravagées où pullulent d'innombrables ennemis, dans le but de récupérer les glandes sacrées...Just for Games vient d'annoncer la sortie d'une version Complete Edition du jeu sur Nintendo Switch le 24 février prochain, en boîte. Cette édition comprendra tous les DLC déjà sortis.Une vidéo accompagne cette annonce.