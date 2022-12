Potion Craft: Alchemist Simulator arrive sur Nintendo Switch et PlayStation

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On pourra apprendre à faire du whisky ?

Sorti il y a quelques jours sur PC et Xbox, le jeu Potion Craft: Alchemist Simulator est annoncé pour début 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation (PS4 et PS5).Dans ce jeu, vous allez concocter des potions, comme le bon petit alchimiste que vous êtes. A vous de chercher les bons ingrédients, les bons dosages, les bonnes formules, pour aider votre village et ses habitants. Feuilles, racines, champignons, baies, fleurs et j'en passe, sont à distiller, à pilonner, à cuire, à infuser...On vous laisse découvrir ça en vidéo :