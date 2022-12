Inkulinati s'offre une musique

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Barock ?

Les développeurs de Yaza Games et l'éditeur Daedalic Entertainment sortiront le 31 janvier prochain le jeu Inkulinati, jeu qui a fait couler beaucoup d'encre. Ha ha.En effet, dans Inkulinati, vous incarnez un maître de l'encre vivante, dessins style médiévaux, et allez devoir collectionner diverses créatures des "marginalia" médiévales pour affronter vos rivaux.Jeu de stratégie au tour par tour, teinté d'humour, Inkulinati est disponible en démo sur Steam . Et le jeu s'offre une nouvelle vidéo musicale. Elle est signée Hildegard von Blingin, une habituée des chants médiévaux, spécialiste des adaptations de chansons modernes.