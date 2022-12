Bramble: The Mountain King met l'horreur en boîte

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un enfant mort est un enfant sage

Conte horrifique développé par Dimfrost et édité par Merge Games, Bramble: The Mountain King sortira l'année prochaine, sans plus de précision, sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est Just for Games qui s'occupera de sortir le jeu en boîte, au même moment, sur les plateformes PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch.Ce conte raconte l'histoire d'Olle, un jeune garçon bien décidé à sauver sa soeur capturée par un troll. Il va devoir traverser un monde plein de dangers, de pièges, avec une faune et une flore qui ne semblent avoir qu'une idée en tête : lui faire la peau.Grâce à un fragment de l'étincelle du courage, Olle aura accès à des capacités spéciales qui lui permettront d'affronter ses ennemis. Quant à les vaincre, c'est une autre histoire : tout dépendra de vous, en fait.Le jeu est inspiré du folklore scandinave.