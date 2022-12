- Greyhill Incident sortira aussi en boîte sur PlayStation

Publié le Vendredi 23 décembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tes yeux noirs

Greyhill Incident est prévu sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5. Il débarquera le 28 avril 2023. Et Just for Games a annoncé qu'ils éditeraient une version boîte du jeu, sur PS4 et PS5 uniquement.Pour rappel, Greyhill Incident est inspiré des séries TV des années 90 telles que The X-Files. Le jeu est développé par Per Games et édité par Refugium Games. Il s'agit d'un jeu d'horreur et de survie qui vous entraîne dans une chasse à l'alien. Ces derniers viennent d'envahir votre petite bourgade aux USA. Entre quartiers bourgeois et champs de maïs, vous allez jouer du flingue et de la batte de baseball pour sauver la planète.