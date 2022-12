- One Piece Odyssey : découvrez le système de combat

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Chapeau de paille dans ta gueule

Allez, on a déjà assez radoté sur One Piece Odyssey, on va faire court cette fois-ci. On vous rappelle juste que le jeu est un JRPG, signé Bandai Namco, annoncé sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series, pour le 13 janvier 2023.Une nouvelle bande-annonce présentant les systèmes de jeu et surtout le système de combat a été dévoilée. Vous découvrirez aussi des informations sur la manière d'explorer au mieux le monde de One Piece Odyssey, les commandes de jeu, les 4 zones de combat sur un champ de bataille et la manière de les utiliser au mieux selon le personnage que vous incarnez, la manière d'obtenir des bonus d'expérience...A découvrir ci-dessous, donc.