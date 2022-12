(TEST) Bayonetta 3 (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 22 décembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bayonetta, c'est une marque de glace, non ?

Qu'il a été long à venir, Vincent, sur ce coup ! Et sa chère, pas si tendre et aimante épouse ne manquera pas de souligner que c'est bien la première fois qu'il est long à venir, surtout quand il lui demande de s'habiller en tenue noire moulante, avec des talons (très) hauts et des petites lunettes noires. Comme Bayonetta, justement.Mais on le sait : Bayonetta doit son succès au côté sexy de son héroïne, fantasme de tous les gamers, plus qu'à la qualité de son gameplay. Sauf que sur ce troisième épisode, la technique fout tout en l'air, même le graphisme, ce qui enlève forcément au charme des courbes de la donzelle.Bref, Vincent n'a pas accroché et il a donc rechigné à écrire le test. Il a fallu que sa chère, pas si tendre et aimante épouse ne le menace, à ma demande, de jeter sa panoplie sexy au feu pour qu'il s'y mette. Et le résultat est donc très mitigé.