- Valkyrie Profile Lenneth est disponible sur PS4 et PS5

Publié le Vendredi 23 décembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Lenneth, ça va bien avec le saumon fumé

Square Enix vient de sortir Valkyrie Profile Lenneth sur PS4 et PS5. Il s'agit d'un remaster léger, ou plutôt d'un portage avec quelques ajouts, du jeu sorti en 1999 sur PlayStation première du nom et sur PSP.Ainsi, les joueurs bénéficieront d'une fonction retour en arrière, sauvegarde rapide, chargement rapode, préréglages visuels...Inspiré des légendes scandinaves, Valkyrie Profile Lenneth s'ouvre sur deux amants, Platina et Lucian qui fuient pour éviter que Platina ne soit vendue par ses parents comme esclave. Mais Platina meurt, empoisonnée par le parfum de fleurs sauvages, dans les bras de Lucian. Quand des siècles plus tard, les maléfiques Vanes et les bienveillants Ases s'affrontent, risquant de détruire le monde, Odin invoque la Valkyrie Lenneth : elle va devoir recruter les âmes des guerriers courageux pour combattre les Vanes...