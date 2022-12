- Afterimage, le joli metroidvania arrive en avril

Publié le Vendredi 23 décembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Splendide

On vous en a déjà parlé au début du mois de décembre... 2021. Afterimage est un metroidvania 2D mâtiné de RPG dont la particularité est d'être dessiné à la main. Il sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, et PC. Initialement prévu pour cette fin d'année, il est annoncé finalement pour le 25 avril 2023.Développé par Aurogon Shanghai, Afterimage vous propose d'incarner Renee, une héroïne dans le monde mystique d'Engardin.15 environnements sont à parcourir, chacun avec ses ennemis et son gameplay. Renee est dotée de deux armes principales et d'une arme secondaire et elle peut passer de l'une à l'autre en plein combat. Elle affrontera près de 150 adversaires différents, sans oublier les pièges et puzzles qui émaillent les niveaux.