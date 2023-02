Theatrhythm Final Bar Line s'offre une démo sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer

Jeu de rythme et d'action, Theatrhythm Final Bar Line est disponible en démo sur PS4 et Nintendo Switch, si vous voulez tester le jeu avant, éventuellement, de l'acheter. 30 musiques sont disponibles dans cette démo et votre sauvegarde pourra être gardée pour la version finale.Le jeu sort le 16 février. Il contiendra, lui, quelques 385 musiques issues de l'univers Final Fantasy, NieR, SaGa, Live a Live, Octopath Traveler et bien d'autres encore.Plus de 100 personnages sont proposés, jouables en solo ou en multi en ligne.