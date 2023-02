- Season: A letter to the future est disponible

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Beau, tout simplement

Season : A letter to the future est un jeu d'aventure atmosphérique narratif dans lequel vous allez découvrir le monde en selle sur votre vélo. Equipé d'un magnétophone et d'un appareil photo, il faudra parler aux gens, découvrir leur vie, leurs rêves... Un jeu poétique, qui parle de la transmission entre les générations.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et PS5. Il est vendu au prix de 24,99 €.Un jeu émouvant, simple, à la narration forte, que vous pouvez d'ores et déjà découvrir dans cette nouvelle vidéo :