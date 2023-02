PlayStation 5 : des activités uniques à Paris

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas habiter chez les ploucs

La hache Léviathan

Lieu : Parvis de la Défense, 92800 Puteaux

Dates : du 8 au 12 février

Le GT Café

Lieu : Garage Amelot, Passage Saint-Pierre Amelot, 75011 Paris

Dates : du 8 au 12 février, de 10h à 19h, entrée libre

L’Horizon Restaurant

Lieu : 45 rue Saint Honoré 75001 Paris

Dates : du 9 au 11 février

Sony PlayStation a décidé de promouvoir sa PS5 en lançant quelques événements éphémères dans la Capitale. Du 8 au 12 février, 3 activités uniques seront lancées à Paris.Dans un premier temps, une version géante de la hache de Kratos sera plantée sur le Parvis de la Défense, pour promouvoir God of War Ragnarök..Le GT Café, pour le jeu Gran Turismo 7, proposera d'admirer une collection de voitures de sport mais également de jouer au jeu. Et de boire un coup, bien entendu. Il y aura également un pop-up store.Enfin, Horizon Forbidden West sera à l'honneur dans un restaurant habillé aux couleurs du jeu et avec une carte inspirée de l'univers d'Aloy (vous allez manger du boulon et des trucs pas cuits). L’Horizon Restaurant proposera deux services par jour, un le midi et un le soir, sur la base du premier arrivé, premier servi et dans la limite des places disponibles.