- Undisputed : le jeu de boxe est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mohamed, le prophète

Steel City Interactive (SCI) vient de sortir en accès anticipé Undisputed, son jeu de boxe, sur Steam . Plus de 50 personnages jouables avec notamment Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder ou bien Katie Taylor, ainsi qu’une division féminine vous attendent. 6 rings seront à découvrir.Le jeu est aussi jouable en ligne, pour affronter d'autres joueurs dans le monde entier.Il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series.Pour fêter cette sortie en accès anticipé, une nouvelle vidéo de gameplay a été mise en ligne. Vidéo avec Mohamed Ali, qui sera notamment jouable dans le jeu.