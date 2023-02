- Les Sims : nouvelle série de vidéos pour découvrir les mises à jour

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Tout tout tout vous saurez tout sur les Sims

EA et Maxis ont lancé Behind The Sims, une série de vidéos afin d'informer la communauté des joueurs des dernières mises à jour, des extensions en développement, des différentes infos autour du jeu et j'en passe.Dans un premier temps, vous découvrirez des infos sur Project Rene, un heureux événement pour le 14 mars, une nouvelle famille dès le 2 février, et des mises à jour pour Les Sims FreePlay et Les Sims Mobile.D'autres vidéos suivront régulièrement.