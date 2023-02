- The Crew Motorfest annoncé pour cette année

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Destination exotique

Ubisoft a annoncé un nouvel opus de sa franchise The Crew. Le jeu, baptisé The Crew Motorfest, sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Le jeu vous transporte en plein festival motorisé sur l'île d'O'ahu, à Hawaï. Forêt tropicale, volcan, rues d'Honolulu, plage vous attendent pour faire vrombir le moteur, seul ou en équipe.On nous annonce "des centaines de véhicules, dont certains légendaires".Vous pouvez vous inscrire au programme Insider pour espérer tester le jeu avant sa sortie.