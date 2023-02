Dead Cide Club, un shoot en scrolling horizontal

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Du bon old-school

L’éditeur Devsisters Europe et le studio de développement PressA lanceront cette année le jeu Dead Cide Club, un shoot à scrolling horizontal (et parfois un brin vertical), comme il s'en faisait dans les années 90. Mais en bien plus joli et détaillé, pour le coup.Sept cartels ont décidé d'en finir les uns avec les autres. Et vous allez choisir votre camp et affronter les six cartels ennemis, donc. Avec aussi des monstres en plein milieu. Le jeu est jouable jusqu'à 3 dans différents modes de jeux tels que Horde, Dominion, Battle Royale et God Mode, ce dernier mode permettant de personnaliser complètement la partie.Chaque personnage jouable possède ses propres caractéristiques et son propre arsenal. On vous laisse découvrir l'ambiance du jeu dans une première vidéo cinématique et le gameplay dans une seconde.Notez que le jeu est prévu, pour le moment, sur PC uniquement.