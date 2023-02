Steel Seed, un jeu d'action et d'infiltration prévu pour 2024

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Métal Hurlant

Développé par Storm in a Teacup Studio, à l'origine du jeu d'aventure-horreur Close to the Sun, le jeu Steel Seed vous emmène dans un monde où la planète Terre a depuis longtemps subi les appétits destructeurs de la race humaine. Ce sont les machines qui désormais arpentent la surface, alors que les derniers humains survivent comme ils peuvent dans les entrailles de la Terre.Le jeu vous mettra face à des choix quant à votre degré d'humanité, selon les développeurs.Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour l'année 2024. Une première vidéo a été dévoilée.