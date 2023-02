Le prometteur Atomic Heart dévoile 8 minutes de gameplay

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

On l'attend de pied ferme

Focus Entertainment et le studio Mundfish sortiront le jeu Atomic Heart le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Il s'agit, on vous le rappelle d'un action-RPG qui se déroule dans un monde dans un monde utopique, alternatif, après la Seconde Guerre Mondiale..Les humains vivaient en harmonie avec des robots esclaves, jusqu'au jour où les robots se retournèrent contre les humains et qu'une guerre entre les deux clans éclate. Vous allez vivre Terminator en vrai, donc, si ce n'est que vous pourrez y rajouter des robots déviants et des mutants agressifs. Vous allez devoir tenter de mettre fin à tout ce bordel. Et vous avez, pour vous aider, un gant de pouvoir...8 minutes de gameplay en vidéo, ça vous tente ?