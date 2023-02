ExeKiller : le chasseur de prime se dévoile

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Le doute m'habite

Annoncé il y a un an et demi, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, développé sur Unreal Engine 5, le jeu Exekiller dévoile enfin sa toute première bande-annonce de gameplay.Pour rappel, le jeu se déroule en 1998 dans un monde alternatif. L'apocalypse s'est produite avec le Grand Incendie, dont l'ampleur a été telle qu'il a provoqué une extinction de masse, il y a 20 ans de cela. Il ne reste que quelques endroits sur Terre où vivre est possible et c'est là que les 30 % de l'humanité qui ont survécu se sont installés. Les entreprises ont profité du chaos pour évincer les gouvernements et prendre le contrôle. Du monde d'avant, il ne reste que l'anarchie.Vous incarnez un Exekiller, une sorte de chasseur de primes à l'aspect futuriste. Votre objectif principal est de collecter un composant de biopuce qui rassemble des informations sur son propriétaire et permet même de le contrôler. Le nom de ce dispositif : S.O.U.L.S. Ces puces sont produites par l'une des entreprises qui se sont installées en maîtres sur Terre. Et tout au long de l'aventure, vous allez traquer les criminels. Selon votre bon vouloir, vous les exécuterez, les traduirez en justice ou les libérerez. Mais chaque décision aura son importance.Le pitch donne envie. La première vidéo de gameplay... un peu moins ?