- Life is Strange 2 est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Frères de larmes

Life is Strange 2 raconte l'histoire de Sean Diaz, 16 ans, et son frère Daniel, 9 ans, fuyant Seattle après un tragique accident, poursuivis par la Police, par le FBI, mais bien décidés à atteindre Puerto Lobos, au Mexique.Le jeu, sorti en 2019 sur PC et consoles, vient de sortir sur Nintendo Switch. Il est vendu au prix de 31,99 €.On vous laisse découvrir la bande-annonce, au cas où vous seriez passé à côté de ce fort sympathique jeu d'aventure.